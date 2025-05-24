Новак Джокович — третий игрок, завоевавший 100 титулов на турнирах ATP в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) Джокович в финале обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Титул в Женеве для Новака в этом сезоне стал первым. В прошлом сезоне он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.

Далее Новак Джокович выступит на Открытом чемпионате Франции, где на старте соревнований сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.