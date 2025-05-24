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Новак Джокович — третий игрок, завоевавший 100 титулов на турнирах ATP в карьере

Новак Джокович — третий игрок, завоевавший 100 титулов на турнирах ATP в карьере
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 6 2
5 		7 7 7 7
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) Джокович в финале обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Титул в Женеве для Новака в этом сезоне стал первым. В прошлом сезоне он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.

Далее Новак Джокович выступит на Открытом чемпионате Франции, где на старте соревнований сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

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