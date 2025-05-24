Медведев — об игре на грунте в 2025 году: провожу свой лучший сезон

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ощущениях перед стартом «Ролан Гаррос» – 2025.

«Честно говоря, у меня ощущение, что я показываю лучший теннис в своей жизни на грунте, даже с учётом титула в Риме (в 2023 году. – Прим. «Чемпионата»). Многое стало на свои места. Если говорить об игре, передвижениях, ощущениях — я провожу свой лучший сезон на грунте. Так что мне трудно ответить. Что касается хардовых покрытий — да, я сейчас далеко не тот Даниил, которым был тогда. Но на грунте, мне кажется, я стал даже лучше, чем раньше. Это всё, что могу сказать. И это хорошая новость для «Ролан Гаррос» — я постараюсь это показать», – сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос» – 2025.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Даниил Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри. Турнир мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.