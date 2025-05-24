Новак Джокович — первый, кто выигрывает хотя бы один титул 20 сезонов подряд

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл хотя бы один турнир уровня ATP в 20-м сезоне подряд, став первым игроком в Открытой эре, которому удалось это совершить. После него по этому показателю идут Рафаэль Надаль (19), Роджер Федерер (15), Иван Лендл (14) и Джимми Коннорс (13).

На грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) Новак Джокович завоевал 100-й титул в карьере. В решающем матче в Женеве он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Титул в Женеве для Новака в этом сезоне стал первым. В прошлом сезоне он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.