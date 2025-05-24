«Пришлось потрудиться». Новак Джокович высказался о 100-м титуле в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), где он завоевал 100-й титул в карьере. В решающем матче Новак обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
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«Пришлось потрудиться. Наверное, Хуберт весь матч был ближе к победе, чем я. В первом сете у меня было несколько шансов сделать брейк, но я ими не воспользовался. А потом провёл неудачный гейм и допустил двойную ошибку на сетболе. Он вдруг перехватил инициативу. Старался держаться и сам не знаю, как удалось сделать обратный брейк. Наверное, он сам отдал свою подачу в третьем сете, когда вёл 4:3. Но так бывает на самом высоком уровне. Всего несколько розыгрышей решают, кто победит. Это был невероятный матч, 7:6 в третьем сете, полные трибуны, прекрасная атмосфера. Благодарен за то, что удалось выиграть 100-й титул именно здесь», – сказал Джокович в интервью на корте.
- 24 мая 2025
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