«Пришлось потрудиться». Новак Джокович высказался о 100-м титуле в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), где он завоевал 100-й титул в карьере. В решающем матче Новак обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Пришлось потрудиться. Наверное, Хуберт весь матч был ближе к победе, чем я. В первом сете у меня было несколько шансов сделать брейк, но я ими не воспользовался. А потом провёл неудачный гейм и допустил двойную ошибку на сетболе. Он вдруг перехватил инициативу. Старался держаться и сам не знаю, как удалось сделать обратный брейк. Наверное, он сам отдал свою подачу в третьем сете, когда вёл 4:3. Но так бывает на самом высоком уровне. Всего несколько розыгрышей решают, кто победит. Это был невероятный матч, 7:6 в третьем сете, полные трибуны, прекрасная атмосфера. Благодарен за то, что удалось выиграть 100-й титул именно здесь», – сказал Джокович в интервью на корте.