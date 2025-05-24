Коболли рассказал, за счёт чего ему удалось одержать победу в финале турнира в Гамбурге

35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, что помогло ему одержать победу в финале турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия) над российским теннисистом Андреем Рублёвым со счётом 6:2, 6:4.
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«Я не нервничал и с самого начала всё делал правильно. Я отлично подавал, а он, видимо, нервничал: двойные ошибки, неудачные смэши, он сразу отдал брейк, потом ещё один. Это было хорошо для меня, но я продолжал играть, не сбавляя темпа. Во втором сете он начал подавать лучше, а я уже немного устал. Я сказал себе: «Будь сосредоточен», потому что играть против таких соперников очень трудно. Главное — сохранять спокойствие, хотя я и почувствовал немного давления на подаче. Но я справился», – сказал Коболли на пресс-конференции после финального матча.
Для 23-летнего Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).
- 24 мая 2025
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