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Коболли — о победе в Гамбурге: приехал просто играть матчи, не ожидал выиграть турнир

Коболли — о победе в Гамбурге: приехал просто играть матчи, не ожидал выиграть турнир
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о том, ожидал ли он одержать победу на турнире АТР-500 в Страсбурге (Германия). В финале турнира он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.

Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
35
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Я приехал сюда, чтобы просто играть матчи, я не ожидал, что смогу выиграть турнир. Думал от матча к матчу. Когда добираешься до четвертьфинала, полуфинала — начинаешь задумываться. Я старался сыграть как можно больше розыгрышей, как можно больше сетов. Это победная ментальность, которая у меня всегда была», – сказал Коболли на пресс-конференции после финального матча.

Для 23-летнего Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

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