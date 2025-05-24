Коболли — о победе в Гамбурге: приехал просто играть матчи, не ожидал выиграть турнир

35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о том, ожидал ли он одержать победу на турнире АТР-500 в Страсбурге (Германия). В финале турнира он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:4.

«Я приехал сюда, чтобы просто играть матчи, я не ожидал, что смогу выиграть турнир. Думал от матча к матчу. Когда добираешься до четвертьфинала, полуфинала — начинаешь задумываться. Я старался сыграть как можно больше розыгрышей, как можно больше сетов. Это победная ментальность, которая у меня всегда была», – сказал Коболли на пресс-конференции после финального матча.

Для 23-летнего Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).