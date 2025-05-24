Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — Хуркачу: люди заслуживают знать, насколько ты хорош, добр и уважителен ко всем

Джокович — Хуркачу: люди заслуживают знать, насколько ты хорош, добр и уважителен ко всем
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) обратился к 31-й ракетке мира Хуберту Хуркачу, которого обыграл в решающем матче со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 6 2
5 		7 7 7 7
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я знаю, что проиграть такой матч очень тяжело, поэтому мне очень жаль. Я должен поздравить тебя с качеством твоего тенниса на протяжении всей недели. Молодец твоя команда, Николя, рад видеть тебя, мой друг. Знаю, каково это — получить травму колена, а ты быстро вернулся на очень высокий уровень. Желаю тебе всего наилучшего в Париже и Лондоне. Ты невероятный игрок, весь тур знает, какой ты хороший человек. Все люди здесь заслуживают знать, насколько ты хорош, добр и уважителен ко всем», — сказал Джокович на церемонии награждения.

Календарь турнира в Женеве
Сетка турнира в Женеве
Материалы по теме
«Пришлось потрудиться». Новак Джокович высказался о 100-м титуле в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android