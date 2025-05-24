Джокович — Хуркачу: люди заслуживают знать, насколько ты хорош, добр и уважителен ко всем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) обратился к 31-й ракетке мира Хуберту Хуркачу, которого обыграл в решающем матче со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Я знаю, что проиграть такой матч очень тяжело, поэтому мне очень жаль. Я должен поздравить тебя с качеством твоего тенниса на протяжении всей недели. Молодец твоя команда, Николя, рад видеть тебя, мой друг. Знаю, каково это — получить травму колена, а ты быстро вернулся на очень высокий уровень. Желаю тебе всего наилучшего в Париже и Лондоне. Ты невероятный игрок, весь тур знает, какой ты хороший человек. Все люди здесь заслуживают знать, насколько ты хорош, добр и уважителен ко всем», — сказал Джокович на церемонии награждения.