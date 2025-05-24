Фото: Новак Джокович получил трофей турнира ATP-250 в Женеве, который стал для него 100-м
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил трофей турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В решающем матче он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
|6 2
|
|7 7
|7 7
6
Новак Джокович
Н. Джокович
Титул в Женеве стал для Новака Джоковича 100-м в карьере. Он стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103). Джокович также стал первым игроком, который выиграл хотя бы один турнир уровня ATP в 20-м сезоне подряд.
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