Фото: Новак Джокович получил трофей турнира ATP-250 в Женеве, который стал для него 100-м

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил трофей турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В решающем матче он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Титул в Женеве стал для Новака Джоковича 100-м в карьере. Он стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103). Джокович также стал первым игроком, который выиграл хотя бы один турнир уровня ATP в 20-м сезоне подряд.