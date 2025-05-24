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«Не могу перестать плакать». Сара Эррани — о последнем матче в одиночном разряде

«Не могу перестать плакать». Сара Эррани — о последнем матче в одиночном разряде
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179-я ракетка мира 38-летняя итальянская теннисистка Сара Эррани высказалась о последнем матче в одиночном разряде. В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» — 2025 итальянка уступила Анне-Лене Фридзам со счётом 6:1, 0:6, 6:7 (7:10).

«Не знаю, с чего начать… Не могу перестать плакать: сегодня был мой последний матч в одиночном разряде. Не люблю находиться в центре внимания и не хотела его в этот момент… Может быть, потому что бессознательно хотела сыграть так же, как всегда, думая только о борьбе, стараясь победить, без отвлекающих факторов, без эмоций и мыслей о том, что это был самый последний раз. Но сейчас меня накрыло…

Может быть, я зря так поступила, не включив в это всех важных людей в моей жизни — семью, друзей, всех тех, кто был со мной в этом длинном и безумном путешествии, которым стал теннис. Возможно, я зря не сделала этот момент таким важным, как он, вероятно, того заслуживает. Но, возможно, это отражает мою суть… Мне было бы неловко, если бы все собрались ради меня и я бы оказалась в центре внимания.

Теннисный корт был моим домом, моим убежищем, моим полем боя. Там я познала себя, с хороших и плохих сторон. И сегодня, хоть я и прощаюсь с частью себя, я делаю это от души. Скоро увидимся на корте… Меня ждут пары и миксты», — написала Эррани в социальных сетях.

В одиночном разряде Эррани выиграла девять турниров WTA и доходила до финала «Ролан Гаррос» в 2012 году, где уступила россиянке Марии Шараповой со счётом 3:6, 2:6.

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