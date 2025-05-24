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Джек Дрейпер — о «Ролан Гаррос»: ещё не выигрывал здесь ни одного матча

Джек Дрейпер — о «Ролан Гаррос»: ещё не выигрывал здесь ни одного матча
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал о своих ожиданиях от «Ролан Гаррос» – 2025.

«Чувствую себя физически сильным и готов играть матч за матчем, если понадобится. Я знаю, что это непросто, — я ещё не выигрывал здесь ни одного матча. В первый год я получил травму, а в прошлом году переживал изменения и испытывал трудности — проиграл в первом раунде. Сейчас я просто с нетерпением жду, как всё пройдёт, и готов принять этот вызов», – приводит слова Дрейпера TNT Sports.

В первом круге одиночного турнира Открытого чемпионата Франции Джек Дрейпер сыграет с итальянцем Маттией Беллуччи.

Основной розыгрыш Открытого чемпионата Франции пройдёт с 25 мая по 8 июня.

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