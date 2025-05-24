Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер: доволен подготовкой, чувствую, что хорошо играл в этом сезоне на грунте

Дрейпер: доволен подготовкой, чувствую, что хорошо играл в этом сезоне на грунте
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, насколько важно для него хорошо выступить на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Доволен своей подготовкой, чувствую, что в этом году я очень хорошо играл на грунте. Сейчас у меня совсем иное ощущение перед турнирами «Большого шлема» — мне действительно хочется проходить далеко. Понимаю, что это следующий шаг для меня, и я полностью сосредоточен на том, чтобы его сделать. Конечно, в сетке много сильных игроков, так что посмотрим, как всё сложится. Но я буду идти от матча к матчу и смотреть по ситуации», – приводит слова Дрейпера TNT Sports.

В грунтовом сезоне-2025 Джек Дрейпер играл в финале «Мастерса» в Мадриде, а также добирался до стадии 1/4 финала «Мастерса» в Риме. В первом круге одиночного турнира Открытого чемпионата Франции Джек Дрейпер сыграет с итальянцем Маттией Беллуччи.

Материалы по теме
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android