Дрейпер: доволен подготовкой, чувствую, что хорошо играл в этом сезоне на грунте

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, насколько важно для него хорошо выступить на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Доволен своей подготовкой, чувствую, что в этом году я очень хорошо играл на грунте. Сейчас у меня совсем иное ощущение перед турнирами «Большого шлема» — мне действительно хочется проходить далеко. Понимаю, что это следующий шаг для меня, и я полностью сосредоточен на том, чтобы его сделать. Конечно, в сетке много сильных игроков, так что посмотрим, как всё сложится. Но я буду идти от матча к матчу и смотреть по ситуации», – приводит слова Дрейпера TNT Sports.

В грунтовом сезоне-2025 Джек Дрейпер играл в финале «Мастерса» в Мадриде, а также добирался до стадии 1/4 финала «Мастерса» в Риме. В первом круге одиночного турнира Открытого чемпионата Франции Джек Дрейпер сыграет с итальянцем Маттией Беллуччи.