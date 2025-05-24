«Продолжает творить историю». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — о 100-м титуле Джоковича
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Пресс-служба Открытого чемпионата Франции отреагировала на 100-й титул 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В решающем матче на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|6 2
|
|7 7
|7 7
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«От Амерсфорта до Женевы — Новак продолжает творить историю», — написала пресс-служба «Ролан Гаррос» в социальных сетях.
Напомним, свою первую победу на уровне ATP Новак одержал на турнире в Амерсфорте.
Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).
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