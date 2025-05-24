«Продолжает творить историю». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — о 100-м титуле Джоковича

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции отреагировала на 100-й титул 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В решающем матче на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«От Амерсфорта до Женевы — Новак продолжает творить историю», — написала пресс-служба «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

Напомним, свою первую победу на уровне ATP Новак одержал на турнире в Амерсфорте.

Джокович стал третьим игроком в Открытой эре, кто завоевал 100 титулов на турнирах ATP в карьере. До этого таким достижением могли похвастаться Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).