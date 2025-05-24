Эмма Радукану — о теннисном календаре: в сезоне почти нет перерывов

43-я ракетка мира британка Эмма Радукану высказалась о том, насколько плотный календарь турниров вредит здоровью теннисистов.

«Как игроки мы часто продолжаем играть, несмотря на повреждения, потому что в сезоне почти нет настоящих перерывов, и если пропускаешь несколько недель, то просто теряешь время для себя — календарь слишком плотный. Это иногда нам вредит, потому что мы продолжаем играть, а потом, вероятно, усугубляем травму», – сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Напомним, Радукану призналась, что испытывала проблемы со здоровьем на турнире во французском Страсбурге, который проходил с 18 по 24 мая. Британка уступила на турнире в матче 1/8 финала американке Даниэль Коллинз (6:4, 1:6, 3:6).