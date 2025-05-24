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Джокович — команде: только вы знаете, как сложно оставаться на таком уровне в туре

Джокович — команде: только вы знаете, как сложно оставаться на таком уровне в туре
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил свою команду после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 6 2
5 		7 7 7 7
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Спасибо моей команде за то, что она была рядом, но не только в хорошие дни, а всегда. Я знаю, что это вызов — быть со мной на корте на данном этапе моей карьеры, в таких матчах, как сегодня, когда финал временами ускользал от меня. Только вы знаете, как невероятно сложно оставаться на таком уровне в туре, как на корте, так и вне его. Большое спасибо за то, что помогали мне и сопровождали меня в завоевании этого титула», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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