Джокович — команде: только вы знаете, как сложно оставаться на таком уровне в туре

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил свою команду после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Спасибо моей команде за то, что она была рядом, но не только в хорошие дни, а всегда. Я знаю, что это вызов — быть со мной на корте на данном этапе моей карьеры, в таких матчах, как сегодня, когда финал временами ускользал от меня. Только вы знаете, как невероятно сложно оставаться на таком уровне в туре, как на корте, так и вне его. Большое спасибо за то, что помогали мне и сопровождали меня в завоевании этого титула», — приводит слова Джоковича Punto de Break.