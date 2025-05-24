Эмма Радукану: довольна, что в этом году провела на грунте больше времени

43-я ракетка мира британка Эмма Радукану оценила свою игру на грунте в сезоне-2025.

«Думаю, я довольна, что в этом году провела на грунте больше времени. В прошлом году и в предыдущие годы, наверное, я предпочла бы больше тренироваться на грунтовых покрытиях, чтобы в этом году это не казалось для меня чем-то совершенно новым, чтобы у меня было больше времени и опыта на этом покрытии», – сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

В грунтовом сезоне-2025 Эмма Радукану смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, где уступила американке Кори Гауфф (1:6, 2:6). Также, она выходила во второй круг на турнирах в Страсбурге и на турнире WTA-1000 в Мадриде.