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Стала известна сетка женского парного разряда «Ролан Гаррос», где выступят 14 россиянок

Стала известна сетка женского парного разряда «Ролан Гаррос», где выступят 14 россиянок
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Прошла жеребьёвка на Открытом чемпионате Франции — 2025 в женском парном разряде. В основной сетке соревнований заявлено 14 россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами первого круга с участием россиянок.

«Ролан Гаррос». Женский парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Анна Калинская/Сорана Кырстя — Эмелин Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.
  • Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина — Эстелль Кашино/Кароль Монне.
  • Камилла Рахимова/Анна Сискова — Надежда Киченок/Даяна Ястремская.
  • Людмила Самсонова/Николь Меликар — Джессика Бузас Манейро/Варвара Грачёва.
  • Ирина Хромачёва/Фанни Штоллар — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
  • Анастасия Потапова/Ольга Данилович — Дезире Кравчик/Кэролайн Доулхайд.
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Хейли Баптист/Эшлин Крюгер.
  • Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Жаклин Кристиан/Александра Панова.
  • Екатерина Александрова/Питон Стирнс — Анжелика Морателли/Кристина Букша.
  • Полина Кудерметова/Зейнеп Сёнмез — Моюка Учижима/Суко Аояма.
  • Анна Блинкова/Маяр Шериф Ахмед Шериф — Лулу Сун/Юань Юэ.

Матчи парного разряда на «Ролан Гаррос» стартуют 28 мая и завершатся 8 июня.

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