Стала известна сетка женского парного разряда «Ролан Гаррос», где выступят 14 россиянок

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Прошла жеребьёвка на Открытом чемпионате Франции — 2025 в женском парном разряде. В основной сетке соревнований заявлено 14 россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами первого круга с участием россиянок.

«Ролан Гаррос». Женский парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:

Анна Калинская /Сорана Кырстя — Эмелин Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

/Сорана Кырстя — Эмелин Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга-Ражана. Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина — Эстелль Кашино/Кароль Монне.

— Эстелль Кашино/Кароль Монне. Камилла Рахимова /Анна Сискова — Надежда Киченок/Даяна Ястремская.

/Анна Сискова — Надежда Киченок/Даяна Ястремская. Людмила Самсонова /Николь Меликар — Джессика Бузас Манейро/Варвара Грачёва.

/Николь Меликар — Джессика Бузас Манейро/Варвара Грачёва. Ирина Хромачёва /Фанни Штоллар — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

/Фанни Штоллар — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай. Анастасия Потапова /Ольга Данилович — Дезире Кравчик/Кэролайн Доулхайд.

/Ольга Данилович — Дезире Кравчик/Кэролайн Доулхайд. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Хейли Баптист/Эшлин Крюгер.

— Хейли Баптист/Эшлин Крюгер. Вероника Кудерметова /Элисе Мертенс — Жаклин Кристиан/ Александра Панова.

/Элисе Мертенс — Жаклин Кристиан/ Екатерина Александрова /Питон Стирнс — Анжелика Морателли/Кристина Букша.

/Питон Стирнс — Анжелика Морателли/Кристина Букша. Полина Кудерметова /Зейнеп Сёнмез — Моюка Учижима/Суко Аояма.

/Зейнеп Сёнмез — Моюка Учижима/Суко Аояма. Анна Блинкова/Маяр Шериф Ахмед Шериф — Лулу Сун/Юань Юэ.

Матчи парного разряда на «Ролан Гаррос» стартуют 28 мая и завершатся 8 июня.