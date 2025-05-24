Стала известна сетка женского парного разряда «Ролан Гаррос», где выступят 14 россиянок
Прошла жеребьёвка на Открытом чемпионате Франции — 2025 в женском парном разряде. В основной сетке соревнований заявлено 14 россиянок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами первого круга с участием россиянок.
«Ролан Гаррос». Женский парный разряд. Матчи первого круга с участием россиянок:
- Анна Калинская/Сорана Кырстя — Эмелин Дартрон/Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.
- Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина — Эстелль Кашино/Кароль Монне.
- Камилла Рахимова/Анна Сискова — Надежда Киченок/Даяна Ястремская.
- Людмила Самсонова/Николь Меликар — Джессика Бузас Манейро/Варвара Грачёва.
- Ирина Хромачёва/Фанни Штоллар — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
- Анастасия Потапова/Ольга Данилович — Дезире Кравчик/Кэролайн Доулхайд.
- Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Хейли Баптист/Эшлин Крюгер.
- Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Жаклин Кристиан/Александра Панова.
- Екатерина Александрова/Питон Стирнс — Анжелика Морателли/Кристина Букша.
- Полина Кудерметова/Зейнеп Сёнмез — Моюка Учижима/Суко Аояма.
- Анна Блинкова/Маяр Шериф Ахмед Шериф — Лулу Сун/Юань Юэ.
Матчи парного разряда на «Ролан Гаррос» стартуют 28 мая и завершатся 8 июня.
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