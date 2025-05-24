Стала известна сетка мужского парного разряда «Ролан Гаррос»
Состоялись жеребьёвка мужского парного разряда на Открытом чемпионате Франции. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми матчами первого круга.
Теннис. «Ролан Гаррос». Мужской парный разряд (частично):
- Мате Павич/Марсело Аревало — Педро Мартинес/Хауме Мунар.
- Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес — Хамад Меджедович/Дамир Джумхур.
- Лёнер Тьен/Райан Сеггерман — Артур Хеа/Мойзе Куам.
- Кевин Кравиц/Тим Пюц — Флавио Коболли/Томаш Махач.
- Джон-Патрик Смит/Фернандо Ромболи — Стефанос Циципас/Петрос Циципас.
- Альбано Оливетти/Кентен Алис — Джэйсон Каблер/Джордан Томпсон.
- Нил Скупски/Джо Солсбери — Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри.
- Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер — Симоне Болелли/Андреа Вавассори.
- Петр Ноуза/Патрик Рикл — Харри Хелиоваара/Генри Паттен.
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