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Стала известна сетка мужского парного разряда «Ролан Гаррос»

Стала известна сетка мужского парного разряда «Ролан Гаррос»
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Состоялись жеребьёвка мужского парного разряда на Открытом чемпионате Франции. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми матчами первого круга.

Теннис. «Ролан Гаррос». Мужской парный разряд (частично):

  • Мате Павич/Марсело Аревало — Педро Мартинес/Хауме Мунар.
  • Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес — Хамад Меджедович/Дамир Джумхур.
  • Лёнер Тьен/Райан Сеггерман — Артур Хеа/Мойзе Куам.
  • Кевин Кравиц/Тим Пюц — Флавио Коболли/Томаш Махач.
  • Джон-Патрик Смит/Фернандо Ромболи — Стефанос Циципас/Петрос Циципас.
  • Альбано Оливетти/Кентен Алис — Джэйсон Каблер/Джордан Томпсон.
  • Нил Скупски/Джо Солсбери — Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри.
  • Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер — Симоне Болелли/Андреа Вавассори.
  • Петр Ноуза/Патрик Рикл — Харри Хелиоваара/Генри Паттен.
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