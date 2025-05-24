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Дрейпер — о теннисной карьере: хочу двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться

Дрейпер — о теннисной карьере: хочу двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, к чему он старается стремиться, чтобы развиваться как игрок.

«Мне очень нравится прогрессировать. У меня есть большие цели, я хочу двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться. Даже несмотря на то, что я получаю удовольствие от происходящего, я просто хочу идти дальше — таков мой настрой. Но на самом деле я не всегда серьёзен: за пределами корта, в кругу друзей и команды, меня бы назвали настоящим шутником», – приводит слова Дрейпера TNT Sports.

Напомним, в сезоне-2025 Джек Дрейпер стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также выходил в финал «Мастерса» в Мадриде и турнира АТР-500 в Дохе.

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