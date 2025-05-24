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Елена Рыбакина: будем праздновать титул в поезде. Приеду на «Ролан Гаррос» с уверенностью

Елена Рыбакина: будем праздновать титул в поезде. Приеду на «Ролан Гаррос» с уверенностью
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как отпразднует победу на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В решающем матче Елена обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 2 6
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мы, наверное, будем праздновать титул в поезде. На самом деле я должна уехать сегодня (в субботу), потому что играю в понедельник. Так что у меня будет день на акклиматизацию. Мне также нужно будет восстановиться, потому что я явно устала. Но эта усталость не должна заставить меня забыть о хорошей неделе, которую я провела в Эльзасе. Приеду на «Ролан Гаррос», имея за плечами несколько матчей и большую уверенность в себе. Это может помочь мне добиться хороших результатов. Собираюсь подходить к турниру матч за матчем. Даже не знаю, кто мне попадётся в первом круге, потому что на турнирах «Большого шлема» есть игроки, которых ты не очень хорошо знаешь», — приводит слова Рыбакиной We Love Tennis.

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