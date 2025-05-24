Елена Рыбакина: будем праздновать титул в поезде. Приеду на «Ролан Гаррос» с уверенностью

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как отпразднует победу на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В решающем матче Елена обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

«Мы, наверное, будем праздновать титул в поезде. На самом деле я должна уехать сегодня (в субботу), потому что играю в понедельник. Так что у меня будет день на акклиматизацию. Мне также нужно будет восстановиться, потому что я явно устала. Но эта усталость не должна заставить меня забыть о хорошей неделе, которую я провела в Эльзасе. Приеду на «Ролан Гаррос», имея за плечами несколько матчей и большую уверенность в себе. Это может помочь мне добиться хороших результатов. Собираюсь подходить к турниру матч за матчем. Даже не знаю, кто мне попадётся в первом круге, потому что на турнирах «Большого шлема» есть игроки, которых ты не очень хорошо знаешь», — приводит слова Рыбакиной We Love Tennis.