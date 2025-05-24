Гауфф — о финале «Ролан Гаррос» — 2022: превратила то поражение в мотивацию

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как отнеслась к поражению в финале «Ролан Гаррос»–2022. Напомним, Кори Гауфф проиграла в финале «Ролан Гаррос» 2022 года польке Иге Швёнтек со счётом 1:6, 3:6.

«Это было очень сложное ощущение — я почувствовала, что выступила намного хуже, чем могла, не столько по игре, сколько ментально. Я была разочарована тем, как подошла к тому финалу, думала, что никогда не смогу это пережить. Но в итоге я превратила то поражение в мотивацию. Всегда чувствовала, что однажды вернусь в финал. Так что я не собиралась останавливаться на том поражении. Следующий финал — на US Open в 2023 году — я встретила уже по-другому. И, думаю, мне нужно было сначала проиграть в Париже, чтобы прийти к этому», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».