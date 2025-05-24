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Кори Гауфф назвала фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025 в соревнованиях у женщин

Кори Гауфф назвала фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025 в соревнованиях у женщин
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о том, кто из теннисисток является претендентом на победу на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Все девушки сейчас играют просто потрясающе. Думаю, всё довольно открыто, хотя надеюсь быть среди фаворитов. Там будут Жасмин Паолини, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Чжэн Циньвэнь, Мирра Андреева — это те, у кого, по моему мнению, хорошие шансы. Хотя могла бы назвать и других. Никто не знает, что может случиться. Все помнят год Эммы Радукану на US Open — любой может выиграть турнир. Вот что делает женский теннис таким захватывающим — именно поэтому стоит его смотреть. Сейчас очень много девушек с реальными шансами, и каждый матч — как финал», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Турнир женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня.

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