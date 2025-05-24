Янник Синнер отказался раскрывать детали встречи топ-игроков с организаторами ТБШ

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отказался раскрывать детали встречи организаторов турниров «Большого шлема» и некоторых игроков, которые в марте подписали письмо с требованием повысить призовые.

«Я не хочу отвечать на этот вопрос. Некоторые игроки встречались, разговаривали с организаторами турниров «Большого шлема», пытались понять некоторые моменты, но я не собираюсь давать вам никакой информации», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Первым турниром, в котором Синнер принимал участие, стал «Мастерс» в Риме, где он дошёл до финала и уступил там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.