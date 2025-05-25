Кори Гауфф: грунтовая серия турниров придала мне уверенности

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф оценила состояние своей игровой формы перед стартом «Ролан Гаррос» – 2025.

«Грунтовая серия турниров определённо придала мне уверенности, особенно благодаря результатам последних недель. Но сейчас нужно оставить их в прошлом и сосредоточиться на том, что впереди. В финале Рима я была немного истощена ментально — не ищу оправданий, но матч с Чжэн Циньвэнь получился слишком долгим. Я не нервничала, но допустила много ошибок. Было тяжело видеть, насколько здорово играла Жасмин Паолини. Просто в тот день победа была не для меня. Я это приняла и теперь знаю, что в следующий раз смогу сделать больше, чтобы вернуться в игру», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед началом «Ролан Гаррос».

Напомним, Кори Гауфф выходила в финалы грунтовых турниров WTA-1000 в Мадриде и Риме, где уступила белоруске Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)) и итальянке Жасмин Паолини (4:6, 2:6) соответственно.