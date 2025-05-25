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Мирра Андреева — о парном разряде: риск, на который мне приходится идти, но мне нравится

Мирра Андреева — о парном разряде: риск, на который мне приходится идти, но мне нравится
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей помогает игра в парном разряде.

«Чувствую, что играя в парном разряде, я очень сильно улучшаю свои навыки. В каком-то смысле знаю, что мне нужно делать лучше, постепенно чувствую себя у сетки лучше, комфортнее, это помогает мне решать некоторые сложные удары на корте, когда играю в одиночном разряде. Я определённо думаю, что игра в паре мне очень помогает, хотя, конечно, у меня были некоторые сложности с расписанием, так что если решу играть и там, и там, то должна быть готова. Игра в парном разряде — это риск, на который мне приходится идти, но мне это нравится. До сих пор я играла в парном разряде только на крупных турнирах, WTA-1000 и «Больших шлемах», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева выступит в парном разряде с Дианой Шнайдер. Вместе россиянки завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, а также стали чемпионками турнира в Брисбене и Майами.

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