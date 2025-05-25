Мирра Андреева — о Франции: если бы я прожила здесь дольше, возможно, была бы другой

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что если бы жила во Франции дольше, то могла бы быть другим человеком, но старается всегда оставаться собой.
«Думаю, если бы я прожила здесь немного дольше, возможно, была бы другой, но мне кажется, что не потратила много времени на создание этой версии французской «Мирры», так что не знаю. Мне кажется, что я всё время остаюсь прежней, может быть… когда я с родителями и семьёй, могу быть собой. В большинстве случаев остаюсь собой, где бы ни находилась», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева в первом круге встретится с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.