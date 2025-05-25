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Мирра Андреева — о Франции: если бы я прожила здесь дольше, возможно, была бы другой

Мирра Андреева — о Франции: если бы я прожила здесь дольше, возможно, была бы другой
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что если бы жила во Франции дольше, то могла бы быть другим человеком, но старается всегда оставаться собой.

«Думаю, если бы я прожила здесь немного дольше, возможно, была бы другой, но мне кажется, что не потратила много времени на создание этой версии французской «Мирры», так что не знаю. Мне кажется, что я всё время остаюсь прежней, может быть… когда я с родителями и семьёй, могу быть собой. В большинстве случаев остаюсь собой, где бы ни находилась», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева в первом круге встретится с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.

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