Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон: нравится выступать на «Шлемах», всегда потрясающая атмосфера

Шелтон: нравится выступать на «Шлемах», всегда потрясающая атмосфера
Комментарии

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал об особенном отношении к турнирам серии «Большого шлема».

«Я стараюсь оставаться в моменте. Каждый раз, когда играю на турнире «Большого шлема», — это возможность выступить на одном из моих четырёх любимых турниров. Это мой любимый формат, ради таких моментов я и живу. Я обожаю играть на крупнейших турнирах, мне нравится выступать на «Шлемах» — там всегда лучшие зрители, самая энергичная публика, потрясающая атмосфера», – сказал Шелтон на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Бен Шелтон сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Материалы по теме
Андре Агасси — о Бене Шелтоне: он всё ещё очень «сырой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android