Шелтон: нравится выступать на «Шлемах», всегда потрясающая атмосфера

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал об особенном отношении к турнирам серии «Большого шлема».

«Я стараюсь оставаться в моменте. Каждый раз, когда играю на турнире «Большого шлема», — это возможность выступить на одном из моих четырёх любимых турниров. Это мой любимый формат, ради таких моментов я и живу. Я обожаю играть на крупнейших турнирах, мне нравится выступать на «Шлемах» — там всегда лучшие зрители, самая энергичная публика, потрясающая атмосфера», – сказал Шелтон на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Бен Шелтон сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.