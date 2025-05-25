Мирра Андреева — об узнаваемости в туре: люди называют меня по имени. Мне приятно

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что игроки в туре начали больше узнавать её и теперь она может заводить больше новых знакомств.

«По правде говоря, я замечаю некоторую разницу, да. Многие люди называют меня по имени, не просто говорят: «Привет, как дела». Теперь они говорят: «Привет, Мирра». Мне приятно. Не говорю, что гораздо больше игроков узнают меня больше, но они узнают меня. Теперь я могу знакомиться с новыми людьми и разговаривать с ними, это здорово. Не ожидала, что люди придут поболтать со мной немного или спросить, как у меня дела. Хорошо, что постепенно они начинают узнавать меня, как и я их», — приводит слова Андреевой Punto de Break.