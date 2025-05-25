Виландер: теперь другие игроки начали верить, что могут победить Новака Джоковича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о перспективах Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Существует вероятность, что это его последний «Ролан Гаррос». Когда речь заходит о турнирах в формате из пяти сетов, на которых он выигрывал столько раз, я думаю, это может помочь ему вновь обрести уверенность. Единственная проблема в том, что другие игроки теперь начали верить, что могут победить Новака Джоковича. Это делает каждый матч гораздо более сложным. А когда матчи становятся сложнее, ты получаешь подряд встречи по четыре часа и больше — и это уже физическая нагрузка.

Раньше у него не было таких проблем, потому что он был гораздо сильнее остальных. Он побеждал быстро, тратя минимум энергии. А теперь соперники верят в свои шансы, и, значит, каждый матч будет настоящим боем. Это новая глава в его карьере. Очень интересно будет увидеть, как он справится с этим», – приводит слова Виландера издание Metro.

Напомним, 24 мая Джокович одержал победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в финале польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Этот титул стал 100-м в карьере серба.