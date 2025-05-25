Мирра Андреева назвала самую неудобную для себя соперницу в туре

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала американку вторую ракетку мира Кори Гауфф самой неудобной для себя соперницей в туре.

«Коко Гауфф — очень атлетичная теннисистка, с ней очень тяжело завершать розыгрыши, играя агрессивно. Такое ощущение, что она всё время где-то рядом — бегает за каждым мячом и старается вернуть ещё один. Против такого соперника играть неприятно. У неё отличная ментальность — она сражается до конца и за каждый мяч. Все теннисистки бьются за каждый балл, но кажется, что она оказывает гораздо больше давления на соперницу. У неё отличный удар слева, а также хорошая подача. Она действительно сильный игрок — не зря у неё уже есть титул «Большого шлема». Когда у меня будет возможность снова с ней сыграть, я, наверное, просто приму это и постараюсь показать всё, на что способна», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева проиграла все четыре личных матча с Гауфф.