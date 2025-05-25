«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня

Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) стартует «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Частичное расписание 25 мая (время – мск).
12:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Брэндон Накашима (США);
12:00. Эльмер Мёллер (Австрия) – Томми Пол (США);
12:00. Камиль Майхшак (Польша) – Хамад Меджедович (Сербия);
13:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия);
14:00. Алекс Михельсен (США) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
15:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Лука Нарди (Италия);
15:30. Фрэнсис Тиафо (США) – Роман Сафиуллин (Россия);
16:00. Лоренцо Музетти (Италия) – Янник Ханфман (Германия);
17:00. Томаш Махач (Чехия) – Кентен Алис (Франция);
21:15. Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Италия).
Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2025 пройдут с 25 мая по 8 июня.