«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание первого игрового дня
Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) стартует «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Частичное расписание 25 мая (время — мск):
- 12:00. Петра Квитова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария).
- 12:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Элина Свитолина (Украина).
- 13:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Камилла Рахимова (Россия).
- 14:00. Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Соболева (Украина)
- 14:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
- 15:30. Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия).
- 16:00. Нина Стоянович (Сербия) — Аманда Анисимова (США).
- 17:30. Жасмин Паолини (Италия) — Юань Юэ (Китай).
- 17:30. Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Россия).
- 17:30. Марта Костюк (Украина) — Сара Бейлек (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии