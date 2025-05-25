«Пришли в пять утра и не могли найти вены». Осака — об антидопинговых службах

49-я ракетка мира, победительница трёх турниров серии «Большого шлема» американка Наоми Осака рассказала о своём взаимодействии с офицерами допинг-службы.

«У меня не лучшие отношения с антидопинговыми службами. Просто потому, что они всегда приходят и берут кровь и мочу — не знаю, вызывает ли это отвращение у людей, но неважно — у меня очень трудно найти вены. И сегодня было немного страшно, потому что в прошлом году, когда я была здесь, они тоже пришли в пять утра, и женщина совсем не могла найти мои вены. Она сделала три попытки, прежде чем получилось. Сначала она попробовала взять кровь из одной руки, потом из другой. Чуть позже она вернулась — и произошло то же самое. Какое-то время у меня даже были синяки», – сказала Осака на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Осака сыграет с испанкой Паулой Бадосой.