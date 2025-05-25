Арина Соболенко — Камилла Рахимова: онлайн-трансляция первого круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 25 мая, стартует «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках первого игрового дня состоится матч первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко и россиянки Камиллы Рахимовой, занимающей 75-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2023 (6:2, 6:2) и во втором круге Вашингтона-2024 на харде (7:5, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.