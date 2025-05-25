Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не думал, что повлияет на меня настолько сильно». Джокович — о завершении карьеры Надаля

«Не думал, что повлияет на меня настолько сильно». Джокович — о завершении карьеры Надаля
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своих ощущениях после того, как завершил карьеру 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

«Для меня было очень трудно сохранять мотивацию к соревнованиям после его ухода. Честно говоря, я не думал, что это повлияет на меня настолько сильно, но я чувствую, что часть меня ушла вместе с ним, и мне было очень сложно вернуть радость от игры и силы, чтобы продолжать соревноваться. Когда Рафа покинул теннис, я почувствовал что-то, чего никогда не испытывал раньше. Я подумал: «А что теперь?» На корте я чувствовал себя подавленным. Но, к счастью, я нашёл другие вещи, которые вдохновляют меня продолжать, и теперь, спустя шесть месяцев, могу сказать, что чувствую себя гораздо лучше», – сказал Джокович на пресс-конференции после победы на турнире в Женеве.

Напомним, Новак Джокович выиграл 100-й трофей в карьере, одержав победу в финале турнира АТР-250 в Женеве над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Материалы по теме
«Пришлось потрудиться». Новак Джокович высказался о 100-м титуле в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android