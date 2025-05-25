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Радукану — о форме перед стартом «Ролан Гаррос»: спина не чувствует себя на 100%

Радукану — о форме перед стартом «Ролан Гаррос»: спина не чувствует себя на 100%
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43-я ракетка мира британка Эмма Радукану рассказала о своём самочувствии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025.

«Спина не чувствует себя на 100%. У меня был спазм в Страсбурге, и с тех пор я просто стараюсь справляться с этим как могу, прохожу лечение. Вчера вечером и сегодня утром я тренировалась. В целом ощущения были нормальными, но, конечно, матч — это совсем другое. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее войти в форму.

Я бы сказала, что предыдущая травма перед Австралией была хуже. Мне кажется, на этот раз я успела среагировать до того, как всё окончательно заклинило. Так что сейчас основное — это работа с физиотерапевтами, тепло, немного иглоукалывания», – сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Франции.

Напомним, на турнире во французском Страсбурге Радукану дошла до матча 1/8 финала, где уступила американке Даниэль Коллинз (6:4, 1:6, 3:6).

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