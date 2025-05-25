Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану: каждый раз, когда играла на грунте, возникали проблемы со спиной

Радукану: каждый раз, когда играла на грунте, возникали проблемы со спиной
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира британка Эмма Радукану поделилась наблюдением о связи проблем со спиной и грунтовым сезоном.

«В 2024 и в 2022 году, когда я играла на грунте, оба раза у меня возникали проблемы со спиной. Думаю, это связано с тем, что мяч отскакивает выше, розыгрыши длиннее, приходится принимать неудобные позиции из-за неровных отскоков.

Так что, если судить по последним двум сезонам, каждый раз, когда я играла на грунте, возникали проблемы со спиной. И сейчас снова то же самое. Видимо, мне придётся как-то с этим справляться. Учитывая особенности моего позвоночника, я, наверное, более склонна к таким вещам, особенно на грунте», – сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Франции.

Радукану проведёт матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с китаянкой Ван Синьюй. Встреча запланирована на 26 мая.

Материалы по теме
Радукану — о форме перед стартом «Ролан Гаррос»: спина не чувствует себя на 100%
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android