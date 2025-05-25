Радукану: каждый раз, когда играла на грунте, возникали проблемы со спиной

43-я ракетка мира британка Эмма Радукану поделилась наблюдением о связи проблем со спиной и грунтовым сезоном.

«В 2024 и в 2022 году, когда я играла на грунте, оба раза у меня возникали проблемы со спиной. Думаю, это связано с тем, что мяч отскакивает выше, розыгрыши длиннее, приходится принимать неудобные позиции из-за неровных отскоков.

Так что, если судить по последним двум сезонам, каждый раз, когда я играла на грунте, возникали проблемы со спиной. И сейчас снова то же самое. Видимо, мне придётся как-то с этим справляться. Учитывая особенности моего позвоночника, я, наверное, более склонна к таким вещам, особенно на грунте», – сказала Радукану на пресс-конференции перед стартом Открытого чемпионата Франции.

Радукану проведёт матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с китаянкой Ван Синьюй. Встреча запланирована на 26 мая.