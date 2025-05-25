Анастасия Павлюченкова — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 25 мая, стартует «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках первого игрового дня состоится матч 51-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой и китаянки Чжэн Циньвэнь, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга WTA.
Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Единственный матч между теннисистками выиграла Павлюченкова. Тот поединок состоялся на харде в третьем круге Цинциннати-2024, вскоре после того, как Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой на кортах «Ролан Гаррос». Анастасия победила в двух сетах — 7:5, 6:1.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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