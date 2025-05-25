Джокович посетит церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос» с Федерером и Марреем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что будет присутствовать на церемонии чествования 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Мероприятие состоится сегодня, 25 мая, на «Ролан Гаррос», на корте Филиппа Шатрье.

«Это будет очень особенный, очень эмоциональный момент для всех. Мы будем на церемонии вместе с Федерером и Марреем. Будет прекрасный момент», — приводит слова Джоковича Le Matin.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует сегодня, 25 мая. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. 38-летний Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года после выступления в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.