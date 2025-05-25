Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович посетит церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос» с Федерером и Марреем

Джокович посетит церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос» с Федерером и Марреем
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что будет присутствовать на церемонии чествования 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. Мероприятие состоится сегодня, 25 мая, на «Ролан Гаррос», на корте Филиппа Шатрье.

«Это будет очень особенный, очень эмоциональный момент для всех. Мы будем на церемонии вместе с Федерером и Марреем. Будет прекрасный момент», — приводит слова Джоковича Le Matin.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует сегодня, 25 мая. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. 38-летний Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года после выступления в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.

Материалы по теме
«Не думал, что повлияет на меня настолько сильно». Джокович — о завершении карьеры Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android