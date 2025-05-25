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Андреева сохранила позицию в обновлённом рейтинге WTA, Шнайдер опустилась на одну строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф из США. Тройку лучших замыкает ещё одна американка — Джессика Пегула. Лучшей теннисисткой России остаётся Мирра Андреева (6). Диана Шнайдер потеряла одну позицию и стала 12-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA от 25 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 683 очка.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 6863.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6243.

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5865.

5 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 5838.

6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986.

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368.

8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4184.

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3879.

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684.

12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108.

18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280.

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148.

28 (30). Анна Калинская (Россия) — 1717.

37 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1469.

46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.

50 (51). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1112.

58 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 1017.

62 (65). Анна Блинкова (Россия) — 967.

86 (75). Камилла Рахимова (Россия) — 786.