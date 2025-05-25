Андреева сохранила позицию в обновлённом рейтинге WTA, Шнайдер опустилась на одну строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф из США. Тройку лучших замыкает ещё одна американка — Джессика Пегула. Лучшей теннисисткой России остаётся Мирра Андреева (6). Диана Шнайдер потеряла одну позицию и стала 12-й ракеткой мира.
Рейтинг WTA от 25 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 683 очка.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 6863.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6243.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5865.
5 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 5838.
6 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4986.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368.
8 (7). Мэдисон Киз (США) — 4184.
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3879.
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3684.
12 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108.
18 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2280.
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148.
28 (30). Анна Калинская (Россия) — 1717.
37 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1469.
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.
50 (51). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1112.
58 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 1017.
62 (65). Анна Блинкова (Россия) — 967.
86 (75). Камилла Рахимова (Россия) — 786.