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Андрей Рублёв вернулся в топ-15 рейтинга ATP, Даниил Медведев — 11-й

Андрей Рублёв вернулся в топ-15 рейтинга ATP, Даниил Медведев — 11-й
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует итальянец Янник Синнер, вторым идёт испанец Карлос Алькарас. Тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Российский теннисист Андрей Рублёв вернулся в топ-15 после выхода в финал на турнире в Гамбурге (Германия). Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили прежние позиции.

Рейтинг ATP от 25 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 380 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8850.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7285.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4675.
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4230.
7 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860.
8 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3655.
9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3635.
10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
15 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2820
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960
72 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.

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