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Тейлор Фриц — о страхе перед допинг-тестами: всегда может произойти какая-нибудь мелочь

Тейлор Фриц — о страхе перед допинг-тестами: всегда может произойти какая-нибудь мелочь
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Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц поделился переживаниями, связанными с прохождением допинг-контроля.

«Я думаю, вне зависимости от того, что произошло с Янником, это всегда было очень страшно. Даже когда ты принимаешь какие-то, ну, скажем, безопасные препараты — всё равно каждый раз, когда идёшь на допинг-тест, становится страшно.

Может произойти какая-нибудь мелочь, которая вызовет или приведёт к загрязнению или чему-то подобному. Поэтому даже если ты знаешь, что в 99,99% случаев всё должно быть в порядке, всё равно остаётся этот маленький шанс, который может привести к катастрофическим последствиям для тебя», – сказал Фриц на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

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