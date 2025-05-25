Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд: тренировался с Синнером перед «РГ». Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0

Каспер Рууд: тренировался с Синнером перед «РГ». Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о недавней тренировке с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025, а также вспомнил их матч на «Мастерсе» в Риме (Италия), где Синнер победил со счётом 6:0, 6:1.

«После того матча я взял несколько выходных. Поехал в Норвегию, наслаждался хорошей погодой, играл в гольф и тренировался с ребятами, которые не играют на уровне Янника, что позволило мне выигрывать очки.

В пятницу я тренировался с Янником здесь, мы сыграли сет. Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0. Я подумал, что это уже слишком, и потом мне удалось выиграть несколько геймов.

Его не считают специалистом по грунтовым кортам, потому что он может играть одинаково хорошо на всех покрытиях, не сильно меняя свою игру. Та сила, которую он вкладывает в свои удары в защите, имеет решающее значение для хорошей игры на грунте. Не думаю, что он проиграет много матчей на этом покрытии», — приводит слова Рууда We love tennis.

Материалы по теме
Каспер Рууд эмоционально высказался о поражении в матче с Янником Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android