Каспер Рууд: тренировался с Синнером перед «РГ». Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о недавней тренировке с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025, а также вспомнил их матч на «Мастерсе» в Риме (Италия), где Синнер победил со счётом 6:0, 6:1.

«После того матча я взял несколько выходных. Поехал в Норвегию, наслаждался хорошей погодой, играл в гольф и тренировался с ребятами, которые не играют на уровне Янника, что позволило мне выигрывать очки.

В пятницу я тренировался с Янником здесь, мы сыграли сет. Через 15 минут он лидировал со счётом 4:0. Я подумал, что это уже слишком, и потом мне удалось выиграть несколько геймов.

Его не считают специалистом по грунтовым кортам, потому что он может играть одинаково хорошо на всех покрытиях, не сильно меняя свою игру. Та сила, которую он вкладывает в свои удары в защите, имеет решающее значение для хорошей игры на грунте. Не думаю, что он проиграет много матчей на этом покрытии», — приводит слова Рууда We love tennis.