Стартовал основной турнир «Ролан Гаррос» — 2025
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В эти минуты на грунтовых кортах в Париже (Франция) стартуют первые матчи основных сеток мужского и женского одиночного разрядов на «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Камилла Рахимова
К. Рахимова
Первой из российских теннисистов на корт должна выйти Камилла Рахимова. В первом круге она попала на первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Их матч стартует в 13:30 мск. Всего сегодня, 25 мая, на корты мэйджора должны выйти шесть россиян.
Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Швёнтек разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1), Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
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