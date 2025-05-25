Джон Макинрой: вполне могу представить, что Джокович доберётся до финала «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, считает ли он серба Новака Джоковича фаворитом на «Ролан Гаррос» – 2025.

«У него, пожалуй, самая удачная сетка из всех, чтобы дойти до финала. Зверев сейчас не играет с той уверенностью, с какой играл до финала в Австралии. Думаю, это поражение сильно ударило по нему психологически — по крайней мере, судя по тому, что я видел. Сейчас он не выглядит таким уверенным.

Так что я вполне могу представить, что Джокович доберётся до финала. И даже если бы в четвертьфинале сетка не сводила его со Зверевым, а с кем-то другим, я не думаю, что Новак был бы явным аутсайдером в этом матче.

Что касается остальных игроков, то кто знает, что с ними может случиться. Вдруг кто-то получит травму? Нельзя предугадать. Так что для меня Новак всё ещё, скажем так, третий фаворит», – приводит слова Макинроя Tennis 365

Новак Джокович может встретиться с третьей ракеткой мира Александром Зверевым на стадии 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2025.