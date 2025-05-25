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Зейнеп Сёнмез — Элина Свитолина, результат матча 25 мая 2025, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Элина Свитолина с разгромной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она одержала уверенную победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез (76-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Сёнмез ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигемунд и венгеркой Анной Бондарь.

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