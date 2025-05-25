Элина Свитолина с разгромной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2025
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. На старте соревнований она одержала уверенную победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез (76-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Сёнмез ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигемунд и венгеркой Анной Бондарь.
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