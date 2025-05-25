Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас рассказал о целях на «Ролан Гаррос» — 2025

Стефанос Циципас рассказал о целях на «Ролан Гаррос» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какая стадия на «Ролан Гаррос» — 2025 будет считаться для него приемлемой.

«Последние дни тренировок здесь я чувствую себя очень хорошо. Я решил не играть в Гамбурге, потому что для меня было важно подойти к этому турниру в наилучшей форме. Я делал всё необходимое, чтобы быть готовым к такому важному событию. У меня с этим турниром связаны прекрасные воспоминания — я играл здесь в финале, показывая отличный теннис. Надеюсь вернуть уверенность в себе и наконец-то пройти дальше четвертьфинала — в последние годы это была непреодолимая для меня граница», – сказал Циципас на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Циципас сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Встреча запланирована на 26 мая.

Материалы по теме
Джокович подошёл к «Ролан Гаррос» в очень уязвимом состоянии. Даже несмотря на 100-й титул
Джокович подошёл к «Ролан Гаррос» в очень уязвимом состоянии. Даже несмотря на 100-й титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android