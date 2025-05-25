Стефанос Циципас рассказал о целях на «Ролан Гаррос» — 2025

20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какая стадия на «Ролан Гаррос» — 2025 будет считаться для него приемлемой.

«Последние дни тренировок здесь я чувствую себя очень хорошо. Я решил не играть в Гамбурге, потому что для меня было важно подойти к этому турниру в наилучшей форме. Я делал всё необходимое, чтобы быть готовым к такому важному событию. У меня с этим турниром связаны прекрасные воспоминания — я играл здесь в финале, показывая отличный теннис. Надеюсь вернуть уверенность в себе и наконец-то пройти дальше четвертьфинала — в последние годы это была непреодолимая для меня граница», – сказал Циципас на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 Циципас сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Встреча запланирована на 26 мая.