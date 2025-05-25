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Андрей Рублёв поднялся в Чемпионской гонке ATP, лидирует Карлос Алькарас

Андрей Рублёв поднялся в Чемпионской гонке ATP, лидирует Карлос Алькарас
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидером является испанец Карлос Алькарас, на втором месте — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Тройку лучших замыкает британец Джек Дрейпер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 25 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3740 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 2650.
3 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2490.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2475.
5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 2025.
6 (6). Лоренцо Музетти (Италия) — 1800.
7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 1785.
8 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1780.
9 (8). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1665.
10 (8). Якуб Меншик (Чехия) — 1630.

16 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1270.
17 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1210.
39 (38). Карен Хачанов (Россия) — 660.

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