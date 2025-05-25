Соболенко — Рахимова: россиянка проиграла первый сет в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

В эти минуты в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и россиянки Камиллы Рахимовой, занимающей 75-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет остался за белоруской с уверенным счётом 6:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 (6:2, 6:2) и во втором круге Вашингтона-2024 на харде (7:5, 4:6, 6:4).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.