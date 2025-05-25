Соболенко — Рахимова: россиянка проиграла первый сет в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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В эти минуты в рамках первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и россиянки Камиллы Рахимовой, занимающей 75-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет остался за белоруской с уверенным счётом 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
Камилла Рахимова
К. Рахимова
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 (6:2, 6:2) и во втором круге Вашингтона-2024 на харде (7:5, 4:6, 6:4).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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