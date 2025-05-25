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Циципас: каждый день заставляю себя выходить за пределы возможного и работать усерднее

Циципас: каждый день заставляю себя выходить за пределы возможного и работать усерднее
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20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как он изменил подход к своей карьере по ходу её развития.

«Прошлый год был важным для меня, потому что я многому научился и принял новые реалии своей карьеры. Я понимаю, что мне нужно справляться с разочарованием от собственных результатов и преодолевать негативные схемы, в которых застрял. Сейчас я чувствую, что вырываюсь из этого и начинаю контролировать то, что нужно, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Я сам себе начальник — каждый день заставляю себя выходить за пределы возможного и работать усерднее, чем когда-либо. Последние два года я сталкивался с серьёзными физическими проблемами, и это было непросто, но я делаю всё, чтобы быть в идеальном физическом состоянии», – сказал Циципас на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2025.

В сезоне-2025 Циципас победил на турнире АТР-500 в Дубае (ОАЭ), где в финале он был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3).

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