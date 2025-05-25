Петра Квитова проиграла Голубич в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В первом раунде она потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Квитова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта. На счету Голубич один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Виктория Голубич сыграет с победительницей матча Нина Стоянович (Сербия) — Аманда Анисимова (США).