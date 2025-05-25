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Петра Квитова — Виктория Голубич, результат матча 25 мая 2025, счет 1:2, 1-й круг Ролан Гаррос

Петра Квитова проиграла Голубич в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025. В первом раунде она потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 0:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 4
3 		6 6
         
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Квитова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта. На счету Голубич один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Виктория Голубич сыграет с победительницей матча Нина Стоянович (Сербия) — Аманда Анисимова (США).

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